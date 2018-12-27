Уголовно наказуемые действия банков-банкротов оценены в 608 млрд грн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
На начало декабря Фондом гарантирования вкладов физлиц и уполномоченными лицами в правоохранительные органы направлено 5405 заявлений о совершении уголовных нарушений на общую сумму 607,5 млрд грн.
«По результатам рассмотрения заявлений, материалов проверок, заключений и совместного сотрудничества Фонда с органами досудебного расследования сообщено о подозрении в совершении уголовных нарушений 28 лицам», – сказали в Фонде.
В рамках расследования уголовных производств с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного в результате совершения уголовных нарушений, Фондом и уполномоченными лицами заявлено 197 гражданских исков.
Кроме того, организовано проведение комплексных анализов 17 неплатежеспособных банков (forensic audit), по 9 финучреждениям анализ завершен, еще по 8 продолжается комплексный анализ неплатежеспособности.
В 2019 году планируется проведение аудита еще 10 банков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
''Киевстар'' отменяет часть тарифовВчера, 19:00 - 4152 22
Большинство украинцев согласны на более дорогой газ - только не российскийВчера, 17:00 - 2013 19
США готовы инвестировать в ГТС миллиарды - КоболевВчера, 19:40 - 857 17
В Польше со следующего года замораживают цены на электроэнергию для потребителейВчера, 16:15 - 1240 11
Военным пенсионерам повысят пенсииВчера, 14:45 - 744 5
Рубль обвалился до рекордно низких отметокВчера, 14:30 - 8104 2
''Киевстар'' отменяет часть тарифовВчера, 19:00 - 4152 22
Кабмин увеличил дефицит Пенсионного фондаВчера, 13:00 - 3842
Житель Тайваня намайнил криптовалюту на $3,25 млн, используя ворованное электричествоВчера, 23:00 - 2598
Большинство украинцев согласны на более дорогой газ - только не российскийВчера, 17:00 - 2013 19
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 2197 14
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 1455 2
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 764 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2239
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 1209