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Уголовно наказуемые действия банков-банкротов оценены в 608 млрд грн

Уголовно наказуемые действия банков-банкротов оценены в 608 млрд грн

На начало декабря Фондом гарантирования вкладов физлиц и уполномоченными лицами в правоохранительные органы направлено 5405 заявлений о совершении уголовных нарушений на общую сумму 607,5 млрд грн.

«По результатам рассмотрения заявлений, материалов проверок, заключений и совместного сотрудничества Фонда с органами досудебного расследования сообщено о подозрении в совершении уголовных нарушений 28 лицам», – сказали в Фонде.

В рамках расследования уголовных производств с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного в результате совершения уголовных нарушений, Фондом и уполномоченными лицами заявлено 197 гражданских исков.

Кроме того, организовано проведение комплексных анализов 17 неплатежеспособных банков (forensic audit), по 9 финучреждениям анализ завершен, еще по 8 продолжается комплексный анализ неплатежеспособности.

В 2019 году планируется проведение аудита еще 10 банков.

По материалам НВ
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