Чешская служба кибербезопасности назвала угрозой продукты Huawei и ZTE

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Национальное управление по кибернетике и информационной безопасности Чехии заявилo, что программное обеспечение и техника китайских компаний Huawei и ZTE могут быть опасными для пользователей.
Об этом пишет Reuters.
“Китайские законы требуют, чтобы частные компании, которые основаны в Китае, сотрудничали с разведывательными службами, поэтому их внедрение в главные государственные системы может стать угрозой”, – сказал директор национального агентства Дюсен Навратил.
Системные администраторы в критической информационной инфраструктуре, будь то в государственном или частном секторе, должны предпринять “адекватные меры” против угрозы, сказал Навратил.
Он добавил, что предупреждение основано на выводах агентства и союзников.
В Huawei отвергли утверждение, что продукты компании могут представлять угрозу чешской безопасности.
На прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип заявил о том, что европейцы должны остерегаться рисков, которые несет техника Huawei, ведь она имеет “черные двери”, которые дают доступ к зашифрованным данным.
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