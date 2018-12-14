Чешская служба кибербезопасности назвала угрозой продукты Huawei и ZTE

Национальное управление по кибернетике и информационной безопасности Чехии заявилo, что программное обеспечение и техника китайских компаний Huawei и ZTE могут быть опасными для пользователей.

Об этом пишет Reuters.

“Китайские законы требуют, чтобы частные компании, которые основаны в Китае, сотрудничали с разведывательными службами, поэтому их внедрение в главные государственные системы может стать угрозой”, – сказал директор национального агентства Дюсен Навратил.

Системные администраторы в критической информационной инфраструктуре, будь то в государственном или частном секторе, должны предпринять “адекватные меры” против угрозы, сказал Навратил.

Он добавил, что предупреждение основано на выводах агентства и союзников.

В Huawei отвергли утверждение, что продукты компании могут представлять угрозу чешской безопасности.

На прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип заявил о том, что европейцы должны остерегаться рисков, которые несет техника Huawei, ведь она имеет “черные двери”, которые дают доступ к зашифрованным данным.