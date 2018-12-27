Лучшие б/у авто за 10 000 евро по версии немцев

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АutoBild составил список лучших подержанных автомобилей до 10 000 евро. Сейчас очень хорошее время для покупки, ведь под гнетом ограничений заметно дешевеют дизельные предложения. Разумеется, в большей степени это касается европейского рынка б/у авто.
Тем не менее, ужесточение налогового законодательства заставляет дешеветь даже бензиновые автомобили. На кого стоит обратить внимание? За эти деньги можно приобрести прекрасно сохранившийся раритет, молодую классику или вообще почти новый автомобиль.
Кстати, если вы владелец новенького элитного авто. Либо не молодого, но верного «железного коня». Так или иначе, готовы порадовать вас специальными картами для водителей. Получайте дополнительные скидки, кэшбэк и многое другое.
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