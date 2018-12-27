Лучшие б/у авто за 10 000 евро по версии немцев

АutoBild составил список лучших подержанных автомобилей до 10 000 евро. Сейчас очень хорошее время для покупки, ведь под гнетом ограничений заметно дешевеют дизельные предложения. Разумеется, в большей степени это касается европейского рынка б/у авто.

Тем не менее, ужесточение налогового законодательства заставляет дешеветь даже бензиновые автомобили. На кого стоит обратить внимание? За эти деньги можно приобрести прекрасно сохранившийся раритет, молодую классику или вообще почти новый автомобиль.

В третьем поколении спортивный седан (не мы его так назвали) Lexus GS за 10 тыс евро может предложить пробег в 150 000 км и превосходное состояние лакокрасочного покрытия, если будете искать внимательно. Не забываем про надежность, высоковатый расход топлива и роскошный интерьер с красивыми метализированными приборами.

Если необходим компактный, но практичный автомобиль, четырехлетняя Kia Venga, пожалуй, может справиться с поставленной задачей. К тому же этот корейский автомобиль не так уж часто встречается на дороге, если для вас это важно.

Небольшой и надежный японский родстер – лучший кладезь эмоций, который можно купить за 10 000 евро. Скажем, восьмилетняя Mazda MX-5 около 100 тыс км справится лучше дорогих немецких одноклассников, которые за те же деньги предложат не такое хорошее состояние. С тем же пробегом за те же деньги можно обратить внимание на старый MINI Cooper S с мощным, но достаточно прожорливым двигателем. Но разве это важно?

Jeep CJ-5 удовлетворит самых требовательных энтузиастов. Будем честны: мало кто готов использовать такой автомобиль в качестве повседневного, хотя у вас может быть другое мнение. Неоспоримый плюс – железобетонная надежность благодаря простейшей конструкции. Или, в крайнем случае, завидная ремонтопригодность.

Особое внимание стоит сохранять при осмотре таких б/у авто, как BMW 7-series E38 1990-х годов, VW Golf седьмого поколения, для которого 10 тыс евро – не такая уж большая сумма, Honda CR-V, Skoda Yeti и Mercedes-Benz C-class. Каждый из этих автомобилей не разочарует, если подойти к выбору максимально серьезно.

Кстати, если вы владелец новенького элитного авто. Либо не молодого, но верного «железного коня». Так или иначе, готовы порадовать вас специальными картами для водителей. Получайте дополнительные скидки, кэшбэк и многое другое.