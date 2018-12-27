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Залезли в карманы внуков: Пинзеник дал прогноз на следующий год

Залезли в карманы внуков: Пинзеник дал прогноз на следующий год

Как дефицит бюджета скажется на экономической ситуации, чего ждать от международных кредиторов Украины, что будет с инфляцией и курсом гривны.

Об этом рассказал Виктор Пинзеник, бывший министр экономики и финансов.

“Нынешний дефицит бюджета планировался на уровне 80 млрд грн. Ожидаю, что он будет близким к этому уровню. Потому, несмотря на невыполнение доходов, будет экономия по статьям расходов. В том числе по долговым выплатам из-за проблем взять в долг. А что означает дефицит? Это означает, что залезли в карманы завтрашнего дня: не только свои, но и своих детей, а с нашим уровнем долгов – даже внуков. А мы давайте и дальше жить с мыслью, что государственный бюджет – это что-то не мое”.

“Никто не снимет с нас долговых проблем. Их должны уменьшить мы. А в дальнейшем не делать новых долгов, то есть не наращивать их”.

“Инфляция будет ниже, чем в прошлом году. И это касается как потребительских цен, так и цен промышленности. В годовом измерении сейчас инфляция составляет 10%. Еще осталось полмесяца до конца года. Очевидно, что показатель будет чуть больше. В прошлом году инфляция составила 13,7%. Что касается цен в промышленности, то этот показатель будет чуть больше 16%. Однако оба инфляционных показателя превысят заложенные в бюджет. Особенно цены в промышленности”.

По материалам lb.ua
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