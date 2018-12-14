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Эксперт посоветовала, как уберечь свои средства от мошенников (видео)

Эксперт посоветовала, как уберечь свои средства от мошенников (видео)

Вместе с развитием информационных технологий развиваются и разные виды мошенничества. Сумма общих потерь от мошенничеств у клиентов банков увеличивается каждый год вдвое. Ранее мошенники направляли свои усилия на финансовые учреждения. А с 2014 года они перешли на рядовых граждан.

Об этом в эфире передачи “Фінансовий тиждень” сообщила заместитель директора межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеся Данильченко.

“С каждым годом кибермошенничества становятся все более изощренными. Мошенники берут на вооружение первыми все новейшие технологии, все новые продукты, инновационные услуги, которые запускают банки. Первые клиенты, которые ими пользуются, – это злоумышленники,”- отметила эксперт.

Сумма таких мошенничеств за 2017 год составила более 332 млн гривен.

Как уберечься от мошенничества:

  • Если вы получили странное смс-сообщение, не звоните по тем номерам, от которых оно пришло.
  • Возьмите карту и позвоните в банк по номеру, который указан на обратной стороне карты.
  • Если вам звонят и говорят, что это банк и ваша карта заблокирована, то действуете так же, как в первом варианте.
  • Сейчас также опасным является приобретение товаров в интернете, особенно если цена на товар занижена. Здесь главное не соглашаться, если вам говорят сделать 100% предоплату.

По материалам Фінансовий тиждень
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