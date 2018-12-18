Гибкие смартфоны появятся в 2019 году и займут порядка 0,1% рынка

Рынок смартфонов близок к насыщению, и для производителей нужна новая и необычная ниша, которой обещает стать область выпуска решений с гибкими экранами.

Сгибаемые смартфоны выйдут в продажу уже в 2019 году и до конца того же года захватят около 0,1 % рынка.

Распространение сгибаемых моделей будет идти постепенно – до уровня около 1,5 % рынка в 2021 году.

В прошлом были попытки использовать сгибаемый дизайн смартфонов, что требовало установку двух дисплеев и, что важно, только некоторые модели имели коммерческий успех. Разработка сгибаемых экранов AMOLED открывает путь к моделям-«раскладушкам» с одним дисплеем. Главную роль в появлении новых технологий производства гибких экранов играет Samsung.

Samsung страдает от насыщения рынка в целом сильнее остальных производителей (чем выше забрался, тем сильнее ударяться при падении). Обычные AMOLED уже не так привлекают публику как раньше, китайские модели теснят снизу, а прежние модели рыночного поведения сузили пространство для манёвра до размеров бутылочного горлышка. Необходимо что-то действительно необычное, чем могут стать складывающиеся экраны (и смартфоны). Samsung обещает стать первым производителем, который в 2019 году начнёт поставлять на рынок сгибаемые смартфоны.

Несмотря на заинтересованность производителей, это будут продукты на ранней стадии разработки. Другим ограничением станет то, что сгибаемые дисплеи пока выпускает и будет выпускать только один производитель – Samsung.

Это ставит в подчинённое положение других игроков рынка, которые пожелают выйти на рынок сгибаемых устройств. В первую очередь это касается Huawei, LG, Google и Lenovo, которые уже, так или иначе, заявили о себе как о разработчиках смартфонов со сгибающимися экранами. Аналитики не берут в расчёт китайцев.