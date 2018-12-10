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Определены банки-лидеры по депозитам местных бюджетов (инфографика)

Определены банки-лидеры по депозитам местных бюджетов (инфографика)

По состоянию на 1 декабря на депозитах из местных бюджетов размещено 12 млрд грн.

Об этом говорится в исследовании Офиса по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде.

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Согласно данным, 274 местных бюджета имеют депозиты в банках. Лидирует Донецкий (2,9 млрд грн) и Днепропетровский (715 млн грн) областные бюджеты, а также городской бюджет Львова (683 млн грн).

В Укргазбанке размещено 4,6 млрд грн или 37% депозитов, в ПриватБанке 3,9 млрд грн или 32%, в Ощадбанке 3,9 млрд грн или 26% и в Укрэксимбанке 0,6 млрд грн или 5%.

По материалам НВ
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