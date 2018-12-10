Стоимость электроэнергии для промышленности может вырасти - Нацкомиссия

Завтра Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрит вопрос о повышении стоимости электрической энергии для промышленности.

Об этом в Facebook написала председатель комиссии Оксана Кривенко.

“Завтра на заседании НКРЭКУ планируем рассмотреть вопрос утверждения прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии на 2019 год. Прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленных и других потребителей в I и II квартале 2019 г. составит всего 2%, что намного меньше индекса цен производителей и индекса инфляции”, – сказала она.

Кривенко напомнила, что указанная цена электроэнергии будет действовать до 1 июля 2019 г. – до даты введения полномасштабного рынка электроэнергии.

“Подчеркиваю, цена на электрическую энергию для населения остается неизменной”, – добавила руководительница НКРЭКУ.