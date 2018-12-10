Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 42 0

Стоимость электроэнергии для промышленности может вырасти - Нацкомиссия

Стоимость электроэнергии для промышленности может вырасти - Нацкомиссия

Завтра Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрит вопрос о повышении стоимости электрической энергии для промышленности.

Об этом в Facebook написала председатель комиссии Оксана Кривенко.

“Завтра на заседании НКРЭКУ планируем рассмотреть вопрос утверждения прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии на 2019 год. Прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленных и других потребителей в I и II квартале 2019 г. составит всего 2%, что намного меньше индекса цен производителей и индекса инфляции”, – сказала она.

Кривенко напомнила, что указанная цена электроэнергии будет действовать до 1 июля 2019 г. – до даты введения полномасштабного рынка электроэнергии.

“Подчеркиваю, цена на электрическую энергию для населения остается неизменной”, – добавила руководительница НКРЭКУ.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина