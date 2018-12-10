При условии финансирования: киевлянам готовят 7 веломаршрутов в 2019 (список)

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В бюджете Киева на 2019 просят предусмотреть средства на проектирование семи веломаршрутов.
Об этом свидетельствует бюджетный запрос Департамента транспортной инфраструктуры (ДТИ) Киевской городской государственной администрации, сообщает Ассоциация велосипедистов Киева.
Бюджетный запрос ДТИ уже поддержали постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы и постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Бюджет Киева на 2019 депутаты Киевсовета планируют рассмотреть на сессии 13 декабря.
“У Киева пока есть возможность получить кредит на строительство велоинфраструктуры от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Если три первоочередных маршрута строить на средства ЕИБ, то это повысит стандарты качества и сделает невозможным коррупционные схемы. Важно разрабатывать проекты веломаршрутов прежде чем выделять деньги на строительство, потому что безопасная и удобная велоинфраструктура требует времени на тщательное проектирование”, – заявила координатор работы АВК по Киеву Яна Брик.
На выделенные средства планируется построить 7 веломаршрутов:
Напомним, в бюджете Киева на 2018 уменьшили расходы специального фонда бюджета Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на строительство велодорожек.
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