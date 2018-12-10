Под брендами Renault и Dacia будут выпускать разные модели

Французы планируют отделить автомобили Renault от машин румынской марки и придать каждому бренду индивидуальные черты. Об этом они сообщали ранее, а сейчас подтвердил главный дизайнер компании Renault Лорен ван ден Акер (Laurens van den Acker).

Сейчас автомобили производителя под логотипами Renault и Dacia пересекаются и продаются на разных рынках под разными шильдиками. Чтобы в будущем не путать покупателей, в компании хотят придать румынской марке более строгий индивидуальный стиль, приближенный к германскому. Автомобили же французского бренда будут ближе к чувственному образу.

«Моя цель — создать уникальный глобальный модельный ряд Renault. Дачия же следующего поколения будет великолепной. Мы постараемся быть умными. Я настаиваю на том, чтобы Renault был очень латинским и чувственным, а Dacia — германским и крепким. Эта стратегия отлично сработает для нас», — сообщил дизайнер.

По словам ван ден Акера, единственным румыном под брендом Renault останется Duster, потому что это один из самых продаваемых автомобилей фирмы на большинстве рынков.