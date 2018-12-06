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За 7 лет страны ЕС инвестировали свыше 560 млн евро в проекты энергоэффективности Украины

За 7 лет страны ЕС инвестировали свыше 560 млн евро в проекты энергоэффективности Украины

Начиная с 2011 года, Украина привлекла более 560 миллионов евро в 23 проекта энергоэффективности от Фонда энергоэффективности Восточноевропейского партнерства.

При этом украинское правительство вложило в данный фонд 10 миллионов евро взносов.

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«Таким образом, вклад Украины в фонд Е5Р в размере 10 млн евро позволил привлечь более 560 млн евро с 2011 года на реализацию энергоэффективных проектов», — сообщают в Минэкономики.

По материалам hromadske.tv
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