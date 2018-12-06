Елена Булгакова, Виктория Деркач: привлекательность кипрских банков для ведения бизнеса

На сегодняшний день проблема открытия счёта в кипрском банке становится очень актуальной, поскольку в связи с выходом новых регуляторных правил Центробанка Кипра в виде Циркуляра I от 14 июня 2018 года и Циркуляра II от 2 ноября 2018 года банковская система государства вынужденно переориентируется на новую модель работы с клиентами.

Согласно циркулярам, кипрским банкам рекомендовано сосредоточиться на клиентах, которые не попадают под определение компаний-пустышек (shell companies), а значит, должны:

1. Быть зарегистрированным в юрисдикции, законодательство которой обязывает компанию подавать ежегодную аудированную финансовую отчётность и платить корпоративный налог;

2. Иметь реальное физическое присутствие в стране регистрации в виде полноценного офиса с официально трудоустроенными сотрудниками.

3. Вести предпринимательскую деятельность, результатом которой будет реальная экономическая прибыль.

Есть ряд исключений, когда банки могут обслуживать клиентов, не подпадающих под вышеуказанные критерии, например холдинговые компании.

При этом, несмотря на вышеуказанные требования, банки Кипра остаются по-прежнему привлекательными для ряда клиентов. Все потому, что при соблюдении требований ЦБ корпоративный счёт в этом государстве позволяет легко и быстро совершать платежи в евро в системе SEPA. Это немаловажно при заключении контрактов с партнерами из стран еврозоны.

Кроме того, необходимо отметить, что государство находится в составе ЕС, а это в свою очередь является гарантом экономической и финансовой безопасности. Все вклады застрахованы на сумму в размере 100 тыс. евро. Именно эта сумма является гарантированной к выплате клиенту в случае аннулирования банковской лицензии.

Помимо работы с платежами в евро в банках Кипра имеется возможность открытия счётов и в других валютах, в том числе в долларах.

Это особенно привлекательно ввиду того, что многие другие банки, обслуживающие нерезидентов, испытывают трудности с проведением транзакций в долларах.

Важно отметить, что кипрские банки нацелены на поддержание активной бизнес деятельности своего клиента. В отличии, например, от банков Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна, которые сфокусированы в большей степени на инвестиционной деятельности.

Корпоративный счёт на Кипре предоставляет возможность предпринимателю очень быстро совершать торговые операции с контрагентами без каких-либо ограничений ввиду отсутствия требований по размещению депозита при открытии счёта или поддержания минимального неснижаемого остатка.

Особенно преимущественным в выборе банка на Кипре является наличие в штате англоязычных и русскоязычных сотрудников, что облегчает коммуникацию иностранному бизнесу.

И конечно же счёт на Кипре — это логичное и удобное решение для кипрской компании.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что несмотря на ряд серьезных ограничений, которые были введены Центробанком Кипра, открытие счёта на Кипре по-прежнему дает достаточное количество преимуществ бизнесу.

Булгакова Елена – руководитель направления по сотрудничеству с зарубежными банками ICF Legal Service, и Деркач Виктория – младший специалист банковского сектора ICF Legal Service