Ученые создали алгоритм, «оживляющий» людей на фото и картинах (видео)

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Исследователи из университета Вашингтона разработали алгоритм, который «оживляет» людей на фотографиях или персонажей на плакатах.
Разработка ученых заставляет персонажей двигаться, выбегать за пределы картины или прыгать. Это срабатывает как с людьми на фото, так и с персонажами мультфильмов и картинами, например, Пикассо.
Формы персонажа на фотографии дублируют объемной моделью и создают «карту» тела. В ней выделяют отдельные части тела и придают им опорные точки, благодаря чему потом персонаж сможет двигаться. После этого персонажу задают определенные движения в анимации.
Кроме того, разработчики создали такую возможность и для виртуальной реальности. Благодаря VR-очкам можно разглядеть персонажа, например, на картине, со всех сторон.
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