Ученые создали алгоритм, «оживляющий» людей на фото и картинах (видео)

Исследователи из университета Вашингтона разработали алгоритм, который «оживляет» людей на фотографиях или персонажей на плакатах.

Разработка ученых заставляет персонажей двигаться, выбегать за пределы картины или прыгать. Это срабатывает как с людьми на фото, так и с персонажами мультфильмов и картинами, например, Пикассо.

Формы персонажа на фотографии дублируют объемной моделью и создают «карту» тела. В ней выделяют отдельные части тела и придают им опорные точки, благодаря чему потом персонаж сможет двигаться. После этого персонажу задают определенные движения в анимации.

Кроме того, разработчики создали такую возможность и для виртуальной реальности. Благодаря VR-очкам можно разглядеть персонажа, например, на картине, со всех сторон.