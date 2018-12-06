Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 9 0

Facebook готовит новый сервис для шопоголиков

Facebook готовит новый сервис для шопоголиков

Facebook начал тестирование новой услуги, предоставляющей компаниям-продавцам возможность в режиме live stream демонстрировать свои товары потребителям. Которые с помощью скриншотов выбирают понравившиеся покупки, а оплачивают их в мессенджере.

По данным TechCrunch, Live Shopping доступен только в Таиланде. В Facebook сообщили, что эту страну компания выбрала из-за большого маркетплейс-сообщества.

Нововведение призвано облегчить процесс покупки. С помощью видеотрансляции можно лучше понять характеристики и особенности товара, чем на фотоснимке. Этот инструмент позволяет ознакомиться с тем, как можно будет носить или использовать покупку.

Facebook сообщил, что пока не планирует расширять эту функцию или увеличивать сеть партнеров. Но предложил всем желающим присоединиться к тестированию, а партнерам – записаться в лист ожидания.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина