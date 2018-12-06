Facebook готовит новый сервис для шопоголиков

Facebook начал тестирование новой услуги, предоставляющей компаниям-продавцам возможность в режиме live stream демонстрировать свои товары потребителям. Которые с помощью скриншотов выбирают понравившиеся покупки, а оплачивают их в мессенджере.

По данным TechCrunch, Live Shopping доступен только в Таиланде. В Facebook сообщили, что эту страну компания выбрала из-за большого маркетплейс-сообщества.

Нововведение призвано облегчить процесс покупки. С помощью видеотрансляции можно лучше понять характеристики и особенности товара, чем на фотоснимке. Этот инструмент позволяет ознакомиться с тем, как можно будет носить или использовать покупку.

Facebook сообщил, что пока не планирует расширять эту функцию или увеличивать сеть партнеров. Но предложил всем желающим присоединиться к тестированию, а партнерам – записаться в лист ожидания.