Facebook готовит новый сервис для шопоголиков

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Facebook начал тестирование новой услуги, предоставляющей компаниям-продавцам возможность в режиме live stream демонстрировать свои товары потребителям. Которые с помощью скриншотов выбирают понравившиеся покупки, а оплачивают их в мессенджере.
По данным TechCrunch, Live Shopping доступен только в Таиланде. В Facebook сообщили, что эту страну компания выбрала из-за большого маркетплейс-сообщества.
Нововведение призвано облегчить процесс покупки. С помощью видеотрансляции можно лучше понять характеристики и особенности товара, чем на фотоснимке. Этот инструмент позволяет ознакомиться с тем, как можно будет носить или использовать покупку.
Facebook сообщил, что пока не планирует расширять эту функцию или увеличивать сеть партнеров. Но предложил всем желающим присоединиться к тестированию, а партнерам – записаться в лист ожидания.
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