В Минэнерго назвали объемы задолженности перед шахтерами

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Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что на сегодняшний день задолженность по заработной плате шахтерам составляет 196 миллионов гривен.
Об этом министр сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.
Министр подчеркнул, что правительство в полной мере выполнило свои обязательства “по оплате разницы стоимости по государственным предприятиям”.
“Что касается зарплаты шахтерам… правительство в полной мере выполнило свои обязательства по оплате разницы стоимости по государственным предприятиям. На сегодняшний день задолженность по заработной плате составляет 196 миллионов гривен. А подготовленная платежка, начиная со вторника, на последнюю оплату в 320 миллионов”, – отметил Насалик.
Кроме того, он подчеркнул, что в этом году добыча угля не уменьшилась, а выросла.
“За 11 месяцев угледобывающие отрасли Украины не уменьшили, а увеличили добычу угля практически на 5%”, – сказал глава Минэнерго.
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