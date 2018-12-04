Бонус к депозиту от банка со 100% иностранным капиталом

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Хорошие новости! К программе “Бонус к депозиту” от finance.ua присоединился банк со 100% иностранным капиталом – Агропросперис банк.
Отметим, у Агропросперис банка только один акционер – Agro Holdings (Ukraine) Limited. Это «дочка» инвестиционного фонда, которым управляет NCH Capital (США). Инвесторы фонда – международные финансовые институты, в том числе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
У банка самый высокий рейтинг надежности депозитов на уровне ua1 по национальной шкале. А по депозитам Агропросперис банка можно получить до 17,80%.
Максимальный бонус от finance.ua к депозитам данного банка +1,25% годовых от вклада.
Отметим, что программа Бонус к депозиту от finance.ua предлагает выгодные бонусы к депозитам еще восьми банков. Среди них:
Ознакомиться с процентными ставками и бонусами к депозитам всех банков можно по ссылке ниже.
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