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Бонус к депозиту от банка со 100% иностранным капиталом

Бонус к депозиту от банка со 100% иностранным капиталом

Хорошие новости! К программе “Бонус к депозиту” от finance.ua присоединился банк со 100% иностранным капиталом – Агропросперис банк.

Отметим, у Агропросперис банка только один акционер – Agro Holdings (Ukraine) Limited. Это «дочка» инвестиционного фонда, которым управляет NCH Capital (США). Инвесторы фонда – международные финансовые институты, в том числе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

У банка самый высокий рейтинг надежности депозитов на уровне ua1 по национальной шкале. А по депозитам Агропросперис банка можно получить до 17,80%.

Максимальный бонус от finance.ua к депозитам данного банка +1,25% годовых от вклада.

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Отметим, что программа Бонус к депозиту от finance.ua предлагает выгодные бонусы к депозитам еще восьми банков. Среди них:

  • ОТП Банк
  • ПУМБ
  • Universal Bank
  • Forward Bank
  • Альянс Банк
  • КРИСТАЛБАНК
  • Глобус Банк
  • Скай Банк

Ознакомиться с процентными ставками и бонусами к депозитам всех банков можно по ссылке ниже.

Все Бонусы к депозитам 🤔

По материалам Finance.UA
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