Бонус к депозиту от банка со 100% иностранным капиталом

Хорошие новости! К программе “Бонус к депозиту” от finance.ua присоединился банк со 100% иностранным капиталом – Агропросперис банк.

Отметим, у Агропросперис банка только один акционер – Agro Holdings (Ukraine) Limited. Это «дочка» инвестиционного фонда, которым управляет NCH Capital (США). Инвесторы фонда – международные финансовые институты, в том числе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

У банка самый высокий рейтинг надежности депозитов на уровне ua1 по национальной шкале. А по депозитам Агропросперис банка можно получить до 17,80%.

Максимальный бонус от finance.ua к депозитам данного банка +1,25% годовых от вклада.

Отметим, что программа Бонус к депозиту от finance.ua предлагает выгодные бонусы к депозитам еще восьми банков. Среди них:

ОТП Банк

ПУМБ

Universal Bank

Forward Bank

Альянс Банк

КРИСТАЛБАНК

Глобус Банк

Скай Банк

Ознакомиться с процентными ставками и бонусами к депозитам всех банков можно по ссылке ниже.