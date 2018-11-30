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В Укрпочте предупредили о возможном прекращении доставки счетов за газ

В Укрпочте предупредили о возможном прекращении доставки счетов за газ

Национальный оператор почтовой связи – компания Укрпочта может прекратить доставку счетов и сбор платежей за потребленный населением газ в ответ на прекращение газоснабжения почтовых отделений в ряде регионов газораспределительных компаний.

Об этом генеральный директор компании Игорь Смелянский написал на своей Facebook-странице.

По его словам, во многих областях Украины начали отключать отделения Укрпочты от газа. “Мы со своей стороны сделали все, чтобы вовремя подать все документы и номинации. Я 11 раз прерывал совещания, чтобы по 10 раз подписывать электронной цифровой подписью номинации, получая ответы, что Система не приняла по техническим причинам. После этого возили в бумажной форме”, – написал глава Укрпочты.

Кроме того, он призвал газораспределительные компании прекратить такую практику.

“Мы обязательно разберемся, кто в этом виноват… Но я публично призываю коллег из облгазов прекратить этот беспредел. Вы перекроете нам тепло – мы вам перекроем доставку счетов и сбор платежей, потому что в холоде работать никто не будет. Это мое последнее китайское”, – добавил Смелянский.

По материалам НВ
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