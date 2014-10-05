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Аэропорт Борисполь украсят к Новому году за 3,5 миллиона

Аэропорт Борисполь украсят к Новому году за 3,5 миллиона

В нынешнем году за звание главной новогодней локации страны поборется еще и Международный аэропорт «Борисполь».

29 ноября 2018 года на площадке Prozorro компания объявила масштабный тендер на украшение терминала D. Создавать «дух рождества» и поддерживать у пассажиров новогоднее настроение будут декорациями стоимостью 3,5 млн грн.

За эти деньги победитель аукциона, который состоится 18 декабря, должен будет в сжатые сроки закупить и смонтировать тысячи игрушек по всему терминалу площадью 38 тыс. кв. м. В том числе установить 7 новогодних елок, 2 из которых – высотой 7 метров. А также обмотать все гирляндами. Последних Борисполь заказал 500 метров.

Изюминкой новогодней локации станет огромная конструкция «Святой Николай с бизнесджетами». Судя по тексту технического задания, под потолком аэропорта на двухметровых санях будет парить фигура Санта-Клауса. Но вместо оленей «тащить» повозку станут 5 реактивных самолетов 2х2,5 метра весом 60 кг каждый.

Кроме того, по всей территории аэровокзала развесят классические новогодние украшения, а также созданные под заказ символы различных мегаполисов, вроде статуи свободы, стилизованные под пряники.

Отметим, что одновременно с «Борисполем» тендер на организацию празднований и украшение новогодней локации объявил и муниципалитет Днепра. Правда, рождественские амбиции тамошних чиновников куда скромнее – на все они готовы потратить не более 2,6 млн. грн.

По материалам УБР
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