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Госпродпотребслужба начнет проводить проверки без предупреждения

Госпродпотребслужба начнет проводить проверки без предупреждения

В 2019 году весь государственный контроль за рынком пищевой продукции будет проводиться без предупреждения.

Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты прав потребителей.

В инстанции заявили, что все меры государственного контроля будут проводиться без предварительного уведомления объектов проверки. Изменения не коснутся аудита и других случаев, когда такое предупреждение является необходимым согласно законодательству. Это должно обеспечить эффективность таких проверок.

Сотрудники Госпродпотребслужбы отметили, что аудит постоянно действующих процедур, основанных на принципах НАССР по-прежнему будет анонсироваться.

Уведомить структуры о грядущей проверке служба должна не позднее, чем за три дня до ее наступления. План мероприятий государственного контроля субъектов хозяйствования на 2019 год утвержден приказом №965, подписанным 27 ноября.

По материалам Ура-информ
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