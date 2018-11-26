В Германии антимонопольные органы начали следствие в отношении Amazon

Антимонопольные органы Германии начали расследование в отношении компании Amazon, которая является одной из крупнейших в мире по обороту продаж товаров и услуг через Интернет.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, расследование начали, чтобы выяснить, пользуется ли Amazon своим доминирующим положением на рынке при взаимодействии со сторонними ритейлерами, использующими сайт компании в качестве торговой платформы.

Федеральное бюро по картелям Германии сообщило, что в последнее время получило много жалоб от ритейлеров относительно методов работы Amazon.

“Amazon выступает в качестве “проводника” к клиентам. Подобная двойная роль – крупнейшего торговца и крупнейшей торговой площадки – означает, что у компании есть возможность мешать другим торговцам на платформе “, – сказал глава ведомства Андреас Мундт.

По его словам, следователи изучат условия, которые Amazon предоставляет ритейлерам, которые используют сайт.

Представитель Amazon сказал, что компания оказывает полное содействие следствию и продолжит принимать меры для поддержки малого и среднего бизнеса, отказавшись от дальнейших комментариев.

Германия – второй по величине рынок для компании. На прошлой неделе Amazon столкнулась в Германии с очередной забастовкой сотрудников логистических центров, которые требуют повышения заработной платы и улучшения условий трудовых договоров.