Владельцы маршруток просят КГГА ввести полноценный единый билет с безналичной оплатой

10 из 12 частных перевозчиков Киева обратились к первому заместителю КГГА Николаю Поворознику с официальным письмом, в котором отказываются интегрироваться в автоматизированную систему оплаты проезда в нынешнем виде и требуют взамен ввести полноценную систему единого билета.

Маршрутчики критикуют электронный билет в том виде, который сейчас вводит КГГА. В частности, жалуются, что функционал предлагаемой системы не предусматривает возможности единовременной уплаты за проезд при поездке с несколькими пересадками. Из-за этого, по мнению подписантов, пассажиры и дальше будут рассчитываться наличными.

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Также отсутствует механизм учета льготных пассажиров, проезд которых должен компенсировать город.

При таких условиях стоимость проезда в маршрутках существенно подорожает, ведь подключение к автоматизированной системе потребует значительных затрат, предупреждают перевозчики.

Владельцы маршрутов утверждают, что изучили опыт европейских стран во внедрении единого электронного билета. Они требуют модели, по которой сбор средств за проезд в городском транспорте независимо от его вида и формы собственности будет осуществлять именно городская власть. Муниципалитет должен платить перевозчикам вознаграждение за фактически выполненную транспортную работу: количество выполненных в день рейсов, перевезенных пассажиров на километр и так далее.

При имеющейся модели маршрутчики требуют ограничить ее введение только коммунальным транспортом. Интегрироваться они хотят только в такую транспортную систему, по которой они не будут заниматься заполняемостью маршруток, количеством льготников, сбором денег за проезд, а сфокусируются на выполнении перевозок, которые будет оплачивать город.