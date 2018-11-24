Супрун разъяснила, как военное положение повлияет на получение медпомощи

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в условиях военного положения украинцы будут получать медицинскую помощь без изменений, а необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь украинским военным будут предоставлять определенные медицинские учреждения.

Об этом она написала в Facebook.

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“Доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи в настоящее время остаются неизменными”, – заверила Супрун.

Кроме того, Министерство здравоохранения и Министерство обороны приняли совместный приказ, чтобы все защитники украинских границ и национальной безопасности при необходимости могли своевременно получить необходимую медицинскую помощь. Документ гарантирует своевременное лечение защитников, в частности — в условиях военного положения.

“В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, при необходимости готовых предоставить необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь украинским военным. Это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты разного профиля Национальной академии медицинских наук. В этих заведениях военнослужащие сил обороны смогут пройти лечение и реабилитацию, а после получения медицинской помощи — военно-врачебную экспертизу”, – отметила Супрун.

Список медицинских учреждений в каждой области можно просмотреть на сайте Минздрава. В этих заведениях все местные жители будут получать лечение без изменений. В то же время в них имеющийся резерв профильных коек для приема военных, запасы лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови и ее препаратов. Одновременно каждое учреждение здравоохранения может принять по меньшей мере 10-15 военных.

При необходимости учреждения здравоохранения будут усилены специалистами необходимой квалификации. В регионах могут создаваться рабочие группы, которые в частности будут помогать организовывать процесс своевременной госпитализации и выписки.

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