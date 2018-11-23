В Нафтогазе сообщили, что делать с неправильными платежками за газ

В Нафтогазе сообщили, что делать с платежами на газ за октябрь, которые прислали с неправильными расчетами.
Об этом Нафтогаз сообщил на своей странице в Фейсбук.
В прошлом месяце многие газораспределительные системы произвели доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, несмотря на запрет на это Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко отметила, что узлы учета природного газа в пунктах передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20 градусов по Цельсию). А счетчики газа у бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции объемов.
Что нужно сделать, чтобы не оплачивать неправильные счета:
Мои fiнансы:
- Обратиться в газсбыт с жалобой и требованием провести перерасчет за газ за октябрь.
- Отправить жалобу в НКРЭКУ о нарушении лицензионных условий газсбытом/облгазом.
- Оплатить счет за газ в той части/сумме, которая не оспаривается.
- Жалобу можно прислать на box@nerc.gov.ua, или обычной почтой бросить в ящик НКРЭКУ.