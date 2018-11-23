В Нафтогазе сообщили, что делать с неправильными платежками за газ

В Нафтогазе сообщили, что делать с платежами на газ за октябрь, которые прислали с неправильными расчетами.

Об этом Нафтогаз сообщил на своей странице в Фейсбук.

В прошлом месяце многие газораспределительные системы произвели доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, несмотря на запрет на это Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко отметила, что узлы учета природного газа в пунктах передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20 градусов по Цельсию). А счетчики газа у бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции объемов.

Что нужно сделать, чтобы не оплачивать неправильные счета:

Мои fiнансы:

Обратиться в газсбыт с жалобой и требованием провести перерасчет за газ за октябрь.

Отправить жалобу в НКРЭКУ о нарушении лицензионных условий газсбытом/облгазом.

Оплатить счет за газ в той части/сумме, которая не оспаривается.