Электроэнергия на оптовом рынке подорожает более чем на 15%

В Украине с января 2019 года оптовая рыночная стоимость электроэнергии может вырасти более чем на 15% из-за увеличения тарифов на отпуск электроэнергии для генерирующих предприятий.

Об этом написала на своей странице в Facebook глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

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“Сегодня будем рассматривать тарифы для генерирующих предприятий. Если учесть представленные предложения – оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 года вырастет более чем на 15%”, – отметила председатель Комиссии.

Например, по словам Кривенко, “Энергоатом” просит повысить тариф на производство электроэнергии на 65%. Она уточнила, что после повышения рентабельность компании составит 38%, а доход увеличится на 27 млрд грн, что сопоставимо с половиной фонда всех субсидий Украины.

“Чем обоснован такой рост тарифа? Компания предоставила объяснения общим количеством 22 тысячи страниц! Но такое огромное количество документов обосновывает только 3,5 млрд гривен средств на инвестиции”, – рассказала она.

Как отметила Кривенко, “Укргидроэнерго” предлагает повысить свой тариф на 46% для увеличения дохода на 3,5 млрд грн.

“ТЭЦ считают, что в следующем году им нужен дополнительный доход в объеме 4,6 млрд грн, и для этого мы должны увеличить тариф на 21%”, – резюмировала глава НКРЭКУ.