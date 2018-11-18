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В Украине выросла цена газа для промышленности

В Украине выросла цена газа для промышленности

Максимальная цена газа для промышленности в октябре превысила 15 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Об этом в среду, 21 ноября, сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

“Максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на услуги транспортировки и распределения природного газа), сложившейся на рынке природного газа для потребителей, которые не подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка … в октябре 2018 года составила 15 205,8 гривен за тысячу кубометров (с НДС)”, – говорится в сообщении

По материалам Корреспондент.net
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