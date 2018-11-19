ВТБ Украина: сможет ли Гудини вылезти из ящика под судебным надзором?

Судебные перипетии вокруг украинских банков давно стали частью украинской экономической и политической реальности.

Сокращение в последние годы «поголовья» банковских финучреждений всех типов – независимо от размера или происхождения – сопровождается скандальными историями всех масштабов – от бури в стакане до цунами.

Свежий кейс касается банка ВТБ, руководство которого пытается удержать его на плаву в архитоксичной внешней среде. Мы поинтересовались у ведущих отечественных экспертов, как они оценивают ситуацию.

Начнем с истории. 12 сентября 2018 года, Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство группы компаний, связанных с экс-бенефициаром «Приватбанка», арестовав акции, имущество и активы ВТБ Украина. Само собой, юристы банка предпринимают отчаянные попытки добиться восстановления его нормальной жизнедеятельности, а менеджмент, как и положено по классике банковского дела, ввел ограничительные меры на снятие наличности. На правовом фронте есть тактический успех – удалось добиться отмены постановления частного исполнителя на осуществление ликвидации либо реорганизации финучреждения.

19 ноября Киевский апелляционный суд вынес соответствующее постановление, частично удовлетворив ходатайство банка. Вместе с тем, вопрос правомерности ареста акций, имущества и активов ВТБ еще рассматривается.

До недавнего времени ВТБ являлся стабильно работающей структурой, занимая 16 позицию по активам в украинской банковской системе и благополучно выполнял требования НБУ. Менеджмент следовал генеральной линии сворачивания деятельности и поддерживал ликвидность путем продажи активов, однако после удовлетворения судьями иска «приватовцев», потерял эту возможность, не имея одновременно, доступа к финансированию со стороны материнской структуры в связи решением РНБО о применении санкций.

Ничего личного – только политика?

Перспективы ВТБ, прежде всего, будет определять политика и геополитика – убеждены эксперты. По мнению директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, основной акцент сложившейся ситуации – политические игры. «Вокруг ВТБ происходят обычные политические интриги. Думаю, что решение ситуации с ВТБ перенесут на после выборов, когда вся эта политическая дуристика поутихнет, а в Верховной Раде станет меньше городских сумасшедших», – полагает эксперт.

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, напомнил также о том, что: «Когда были тяжелые времена, когда в 2015-16 годах банковская система Украины сыпалась, первый, кто поддержал свои банки на территории Украины, были не украинские собственники, а, прежде всего, иностранцы. И когда мы в 2016 году получили $3,4 млрд прямых иностранных инвестиций, то $2,5 млрд были теми деньгами, которые иностранцы потратили на рекапитализацию своих банков в Украине. Все банки с иностранным капиталом, и российские, в том числе – это банки, которые работают в Украине и поддерживают украинскую банковскую систему. Они не могли опереться на украинский Нацбанк. Они не ожидали милости от природы и вынуждены были действовать самостоятельно. И ни у кого мысли даже не возникало, что это плохо.».

Эксперт подчеркивает, что в этом смысле ВТБ не отличается от других банков, представленных в Украине, но, говорит он, «сейчас в ситуацию вмешались политические моменты».

Суди честно, и не судим будешь

Сомнений в том, что ВТБ будет оспаривать решение Киевского апелляционного суда в вышестоящих инстанциях не возникает. Основания для этого есть, поскольку данное решение выглядит в глазах экспертов политически ангажированным.

«Само решение Апелляционного суда Киева по ВТБ абсолютно безумное. Потому, что иск к Российской Федерации и иск к ВТБ определяют абсолютно разных ответчиков. И то, что суд наложил арест на имущество и активы ВТБ – это безумное, неправовое решение, которого в этой стране мог добиться только Коломойский. Потому, здесь даже нечего обсуждать. И если из-за этого решения у Украины будут какие-то проблемы и банк рухнет, то это окажет огромную услугу России и обернется большими проблемами для Украины. ВТБ должен подавать апелляцию в высшие судебные инстанции, которые должны отменить это решение. После этого судьей, который вынес неправовое решение, должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро Украины», – говорит инвестиционный аналитик Сергей Фурса.

Проблема заключается в том, что судебная волокита может длиться годами, а деятельность банка тем временем парализована, хотя процессуальные сроки рассмотрения апелляционной жалобы банка Верховным судом истекли еще в октябре 2017.

К тому же совершенно не факт, что у ВТБ не сделает попытку «наказать» Украину в международных инстанциях. Но взыскать нанесенный финансовый ущерб будет достаточно проблематично.

«Понятное дело, что ВТБ будет добиваться отмены решения апелляционного суда в высших инстанциях, вплоть до международных судов. Но, кто будет ответчиком? Государство Украина? Нет. Решение выносило не государство, а независимый суд. Призвать к ответу и взыскать с суда первой инстанции, который вынес неправовое решение? Тоже не реально. Суды не подают иски против судов. Получается некий замкнутый круг», – говорит эксперт банковского рынка Павел Крапивин.

По мнению аналитиков, выйти из проблемной ситуации можно было бы, начав параллельные судебные процессы против недобросовестных заемщиков. К примеру – предприятий групп Fozzy, Веста, той же «Укрзализныци» или иска о встречном обеспечении к группе Приват. Но как при этом обеспечить текущую платёжеспособность банка не понятно. Существующие договоренности о продаже имущества банка либо долгов потенциальным инвесторам не возможно выполнить.

В частности на сайте АМКУ в сентябре 2018 опубликовано разрешение 446-р на продажу объекта недвижимости ВТБ банка, крупного бизнес-центра по ул. Лепсе, но сделка из-за запрета не состоялась. Проще говоря, насколько бы эффективно сейчас не работал менеджмент банка, дальнейшая судьба финучреждения и его клиентов будет решаться отнюдь не в стенах ВТБ, а в коридорах власти. Даже великому иллюзионисту Гудини едва ли было бы под силу выбраться невредимым из черного ящика, находящегося под пристальным надзором судов, исполнителей и Коломойского.

Продадут, но позже?

Базовая стратегия Нацбанка по отношению к банкам с российским капиталом: дать уйти, свернув деятельность (по этому пути, по сути, шел ВТБ), или найти инвестора-покупателя. Прогнозируя вероятные вариации дальнейшей судьбы ВТБ, Александр Охрименко допускает два сценария. Первый – банку позволят после выборов провести реструктуризацию, после чего учреждение получит статус финансовой компании, обслуживающей определенную группу юридических лиц. Второй вариант – продажа. Хотя это – более неудобный для власти вариант.

«Понятное дело, что в случае если банк будет продан, то проблемных заемщиков заставят вернуть долги. Тем более, что среди крупных проблемных заемщиков – государственные корпорации, та же «Укрзализныця». Если говорить о потенциальных покупателях ВТБ, я думаю, что в покупке банка были бы заинтересованы белорусские инвесторы. В случае продажи, они сменят вывеску и банк продолжит нормально работать», – полагает Охрименко.

Одновременно Павел Крапивин подчеркивает принципиальную невозможность поддержания ликвидности путем продажи активов и сворачивания деятельности по такому алгоритму при арестованном имуществе.

«Сможет ли ВТБ продать свои активы? Если бы речь шла об этом 2 года назад, я бы сказал, что это – единственный правильный вариант. Сегодня ситуация сложная», – говорит эксперт.

Как бы там ни было, аналитики допускают вероятность того, что и после выборов ВТБ продолжит оставаться заложником политических игрищ. Банк могут попытаться разыграть в узком кругу заинтересованных украинских «инвесторов». «Думаю, что банк будет продаваться украинским инвесторам, хотя не исключаю, что в конечном итоге украинский владелец окажется иностранным гражданином», – сказал Олег Устенко.

Александр Ельцов