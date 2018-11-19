По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (41,953 млн и 27,283 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 39). Максимальный курс продажи доллара 28,01 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,92-27,93 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 82 активные заявки по доллару на сумму более 69,236 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,0100 – 1 000
27,9500 – 5 000
27,9400 – 5 000
27,9400 – 20 000
27,9300 – 2 000
27,9300 – 100 000
27,9300 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,9400 – 2 000
27,9100 – 20 000
27,9200 – 3 000
27,9300 – 4 000
27,9300 – 15 000
27,9300 – 15 000
27,9300 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9449 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9181 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.