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Фонд госимущества не добился возврата "Укртелекома" в госсобственность

Фонд госимущества не добился возврата "Укртелекома" в госсобственность

7 ноября Хозсуд г. Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО “ЕСУ” (в деле №910/7708/17) о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций “Укртелекома” и взыскании 81,9 млн долл пени (за просрочку выполнения обязательства по внесению инвестиций).

Свои исковые требования Фонд госимущества обосновывал тем, что ОООЕСУ” ненадлежащим образом выполняет обязательства, взятые во время приватизации “Укртелекома” в 2011 году: компания не внесла инвестиции в определенном размере, не создала и не передала в госсобственность телекоммуникационную сеть спецназначения.

ООО “ЕСУ”, в частности, констатировало, что внесение инвестиций в размере 450 млн долл. не было фиксированным условием конкурса по приватизации “Укртелекома”, и приводилось лишь как “план”, а не обязательство ОООЕСУ”.

В рамках этого дела суды первой и апелляционной инстанции в октябре-декабре 2017 года удовлетворили иск Фонда госимущества, однако Верховный Суд отменил соответствующие решения в июле 2018 года и передал дело на новое рассмотрение в Хозсуд г. Киева.

Решением от 7 ноября Хозсуд г. Киев также отказался удовлетворить встречный иск ООО “ЕСУ” о признании прекращенным обязательства по безвозмездной передаче сети спецназначения.

По материалам Finbalance
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