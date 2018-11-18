Фонд госимущества не добился возврата "Укртелекома" в госсобственность

7 ноября Хозсуд г. Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО “ЕСУ” (в деле №910/7708/17) о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций “Укртелекома” и взыскании 81,9 млн долл пени (за просрочку выполнения обязательства по внесению инвестиций).

Свои исковые требования Фонд госимущества обосновывал тем, что ООО “ЕСУ” ненадлежащим образом выполняет обязательства, взятые во время приватизации “Укртелекома” в 2011 году: компания не внесла инвестиции в определенном размере, не создала и не передала в госсобственность телекоммуникационную сеть спецназначения.

ООО “ЕСУ”, в частности, констатировало, что внесение инвестиций в размере 450 млн долл. не было фиксированным условием конкурса по приватизации “Укртелекома”, и приводилось лишь как “план”, а не обязательство ООО “ЕСУ”.

В рамках этого дела суды первой и апелляционной инстанции в октябре-декабре 2017 года удовлетворили иск Фонда госимущества, однако Верховный Суд отменил соответствующие решения в июле 2018 года и передал дело на новое рассмотрение в Хозсуд г. Киева.

Решением от 7 ноября Хозсуд г. Киев также отказался удовлетворить встречный иск ООО “ЕСУ” о признании прекращенным обязательства по безвозмездной передаче сети спецназначения.