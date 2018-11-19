IKEA планирует в 2020 году открыть свой самый большой магазин

Шведский мебельный гигант Ikea в 2020 году планирует открыть крупнейший магазин.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на компанию.

Читайте также: IKEA стала крупнейшим частным владельцем лесов в Литве

“В 2020 году откроется самый большой магазин Ikea”, – говорится в сообщении.

Как отметили в Ikea, магазин откроется в филиппинской столице Манила, и по площади будет вдвое больше стандартного размера магазина шведской компании.

Отмечается, что в настоящее время компания имеет более 400 магазинов более чем в 50 странах.

Ранее в компании сообщили о плане открыть свой первый магазин в Украине в 2019 году.