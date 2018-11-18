США будут работать над альтернативными России поставками газа в Австрию

Доминирование России на австрийском и региональном рынке газа является значительным вызовом и поэтому США будут прилагать усилия по продвижению альтернативных источников поставки природного газа в Австрию.

Об этом говорится в обновленной стратегии развития отношений с Австрией “Integrated Country Strategy”, опубликованной на сайте Госдепартамента США.

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“Большим вызовом остается доминирование России на австрийском и региональном рынке газа, которое усилилось в течение последних нескольких лет. В результате мы будем прилагать долгосрочные усилия по продвижению альтернативных источников поставок газа на региональный хаб по поставкам газа в Австрию”, – говорится в документе.

В стратегии также отмечается рост влияния России и Китая в Австрии и регионе, что требует усиления противодействия США этому влиянию.

Первоначальный объем годовых поставок природного газа (142 млн куб. м) в Австрию за 50 лет увеличился более чем в 64 раза. Всего в Австрию с 1968 года поставлено свыше 218 млрд куб. м газа.