ЕС начинает в Украине проект по реабилитации хранилищ радиоотходов за 1,4 млн евро

В Украине начался проект Евросоюза по поддержке и повышению безопасности хранилищ радиоактивных отходов вблизи пяти крупнейших городов.

Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.

В частности, в рамках проекта ЕС планирует провести комплексную оценку безопасности площадок с радиоактивными отходами, которые эксплуатирует Государственная корпорация “УкрГО Радон” (специализируется на транспортировке и хранении радиоактивных отходов, – ред.). Объем финансирования проекта – 1,4 млн евро, а рассчитан он на три года.

“Проект способствует повышению безопасности и дальнейшей реабилитации хранилищ радиоактивных отходов, расположенных вблизи Киева, Харькова, Днепра, Львова и Одессы. Во время проекта будет произведена переоценка безопасности старых хранилищ радиоактивных отходов, разработаны технические решения для реабилитации самых проблематичных из них”, – отметили в представительстве ЕС.

Как подчеркнул Олег Насвит, первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, советские хранилища радиоактивных отходов создавались вблизи густонаселенных территорий, что неприемлемо согласно сегодняшним стандартам безопасности.

“Этот проект положит практическое начало работам по проектированию процесса реабилитации таких хранилищ и перемещение отходов в Чернобыльской зоне отчуждения для безопасного захоронения”, – подчеркнул Насвит.