В этом году из-за краж Укрзализныця понесла убытки на 46 миллионов

С начала года из-за краж Укрзализныця понесла убытки на свыше 46 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО “Укрзализныця”.

“В течение 10 месяцев этого года любители легкой наживы нанесли немалые убытки Укрзализныци: подразделениями военизированной охраны региональных филиалов на оперативный учет взято 3465 случаев краж грузов и элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта на общую сумму 46 671,4 тыс. грн. Это на 1388 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но общая сумма ущерба от действий воров выросла на 3 241,8 тыс. грн (в 2017 году – 4853 случая на сумму 43 429,6 тыс. грн)”, – отмечается в сообщении.

В то же время за указанный период Укрзализныця предупредила и раскрыла 1143 кражи грузов и элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта на общую сумму 14 552,7 тыс. грн. Это на 283 случая и на 4 403,7 тыс. грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2017 году – 860 случаев на сумму 10 149 тыс. грн). При этом за совершение указанных правонарушений задержаны и переданы в правоохранительные органы 1079 человек, что на 125 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2017 году – 954 человека).

В Укрзализныце подчеркнули, что умышленные порча и хищения элементов инфраструктуры и подвижного состава негативно влияют на организацию перевозок, ставят под угрозу жизнь и здоровье пассажиров и работников железной дороги, а также подпадают под действие уголовного и административного законодательства Украины.