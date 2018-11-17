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В Нафтогазе объяснили, когда возобновят поставки газа некоторым потребителям

В Нафтогазе объяснили, когда возобновят поставки газа некоторым потребителям

НАК “Нафтогаз Украины” просит контрагентов оперативно отправить подписанные дополнительные соглашения на поставку газа с декабря до конца отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба нефтегазовой компании.

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“В связи со вступлением в действие с 1 декабря изменений в Кодекс газотранспортной системы, НАК “Нафтогаз Украины” разослала дополнительные соглашения к договорам о поставках природного газа теплоснабжающим предприятиям и поставщикам природного газа со специальными обязательствами для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций”, – говорится в сообщении.

Для получения номинаций на декабрь теплоснабжающим предприятиям необходимо как можно быстрее подписать дополнительные соглашения со своей стороны и отправить их в адрес Нафтогаза по почте или передать лично или курьером.

В Нафтогазе напомнили, что основанием для предоставления номинаций будет: имеющееся в компании дополнительное соглашение (оригинал); наличие у подписанта дополнительного соглашения полномочий на его подписание; выполнение требований постановления Кабмина от 19 октября 2018 года №867 в части расчетов за использованные объемы природного газа в прошлые периоды.

По материалам УКРИНФОРМ
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