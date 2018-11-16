Сколько Apple зарабатывает на каждом проданном iPhone (исследование)

Несмотря на рост розничных цен на флагманские модели iPhone, который произошел в последние годы, вызвав массу негатива со стороны потребителей, доход Apple от продажи каждого аппарата не только не стал больше, а наоборот – уменьшился по сравнению со временами 8-10-летней давности.

Об этом свидетельствует сравнительный график от аналитиков ресурса TechInsights, включающий в себя данные о маржинальности всех смартфонов Apple, которые когда-либо выходили на рынок.

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На графике видно, что больше всего дохода в процентном соотношении Apple получала от продажи iPhone 3Gs еще во времена, когда у руля стоял Стив Джобс. Однако по мере внедрения в фирменные смартфоны новых технологий вроде Retina-дисплея маржинальность стала падать, достигнув минимума на iPhone SE.

Именно он, вопреки расхожему мнению, был самым невыгодным аппаратом компании, поскольку приносил ей сущие копейки в сравнении с остальными моделями (всего 53%).

Сейчас, если верить графику TechInsights, доход, который Apple получает с каждого проданного iPhone, установился на отметке 60%, что по-прежнему меньше рекорда, установленного iPhone 3GS с его 74%. Правда, график не учитывает данные о продажах старшей модификации iPhone XS Max с объемом накопителя 512 ГБ. Последняя приносит своему производителю сверху 350 долларов по сравнению с базовой версией при дополнительных расходах на память в размере 70 долларов.