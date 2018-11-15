Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 90 0

Apple взлетела на первое место по продажам смартфонов в Китае

Apple взлетела на первое место по продажам смартфонов в Китае

На прошлых выходных состоялась грандиозная распродажа, посвященная Дню холостяков, который в Китае отмечают 11 ноября.

Различные компании отчитались о том, насколько успешным для них оказался этот день, в частности, Xiaomi заработала за день почти 3/4 миллиарда долларов. Однако CNBC утверждает, что самыми продаваемыми смартфонами в этот день в Китае были iPhone.

Читайте также: Amazon тепер буде продавати продукцію Apple

Конкретные значения не указываются, поэтому мы можем лишь предположить, что речь идет не о количестве реализованных смартфонов, а о выручке, которую получила Apple в этот день.

Второе место досталось Huawei, которая в последнее время возглавляет этот рынок, третье место досталось Xiaomi. Компания Samsung cмогла попасть только на восьмую строчку хит-парада.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина