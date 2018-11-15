Apple взлетела на первое место по продажам смартфонов в Китае

На прошлых выходных состоялась грандиозная распродажа, посвященная Дню холостяков, который в Китае отмечают 11 ноября.

Различные компании отчитались о том, насколько успешным для них оказался этот день, в частности, Xiaomi заработала за день почти 3/4 миллиарда долларов. Однако CNBC утверждает, что самыми продаваемыми смартфонами в этот день в Китае были iPhone.

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Конкретные значения не указываются, поэтому мы можем лишь предположить, что речь идет не о количестве реализованных смартфонов, а о выручке, которую получила Apple в этот день.

Второе место досталось Huawei, которая в последнее время возглавляет этот рынок, третье место досталось Xiaomi. Компания Samsung cмогла попасть только на восьмую строчку хит-парада.