Греция настаивает на прокладке «Турецкого потока» по своей территории

Греция агитирует в Брюсселе за прокладку второй ветки «Турецкого потока» через греческую территорию.

Об этом заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас.

«В настоящее время изучается возможность отвода ветки от магистрального газопровода East-Med (совместный проект Греции, Израиля, Италии и Кипра.— Ред.) на Балканы, и мы продвигаем в Брюсселе значительные перспективы расширения газопровода “Турецкий поток” на Грецию»,— сказал Ципрас на Салоникском саммите глав балканских государств.

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Газопровод «Турецкий поток», который проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции, будет достроен к концу 2019 года. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Для нее «Газпром» рассматривает два варианта маршрута — через Грецию в Южную Италию (проект Poseidon) или через Болгарию в Сербию и Венгрию (вариант «Южного потока» в миниатюре).