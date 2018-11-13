Revolut, Transferwise, Viber, Крисс Скиннер выступят в Киеве на финтех-конференции UAFIN.TECH 2018

В Киеве 6 декабря 2018 года состоится самое масштабное финтех-мероприятие года – конференция UAFIN.TECH 2018.

Организатором выступает Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний.

Среди спикеров – представители финтех-единорогов (компаний, чья капитализация превысила $1 млрд) Revolut и Transferwise, мессенджера Viber, финтех-гуру Крис Скиннер и Слава Солодкий, один из топ35 наиболее влиятельных финтех-инвесторов в мире, а также глава Национального банка Украины, руководители украинских банков и финтех-компаний. На конференции встретятся представители финансового и других сотрудничающих с финтех или изучающих возможности для кооперации рынков, финтех стартапы, регуляторы и международные институты, зарубежные ассоциации и организации, заинтересованные в инновациях и развитии финтеха и кооперации с Украиной, акселераторы, инкубаторы, венчурные инвесторы и инвестиционные маркетплейсы.

“Мы не будем углубляться в локальные проблемы, а сконцентрируемся на глобальных тенденциях и практиках. Наша цель – найти для них оптимальное применение в Украине. Обсудим наше место на глобальной арене, решения и продукты, которые мы можем предложить миру, – подчеркнул глава Украинской финтех-ассоциации Ростислав Дюк. – Конференция UAFIN.TECH – площадка не только для обсуждения трендов, но и для продуктивного нетворкинга, а также возможность компаниям показать свои продукты на финтех-аллее. Мы специально организовали динамичные формы взаимодействия участников конференции, такие, например, как питчинг банков стартапам, чтобы максимально отойти от стандартного формального формата и создать живую продуктивную площадку для максимального взаимодействия участников и практической пользы для них”.

Ознакомиться с детальной информацией и приобрести билеты на UAFIN.TECH можно по ссылке.