Дмитрий Бойко: черная пятница нон-стоп. Как принять участие в распродажах ФГВФЛ

Как человек, стоявший у истоков создания в Украине электронных аукционов, могу сказать, что система ProZorro.Продажи, через которые сегодня торгуют государственные институты – лучшее, что могло случиться с рынком электронных торгов в Украине.

Более того, сегодня мы уже можем говорить, что это одна из антикоррупционных инициатив, которая реально состоялась. Почему? Потому что сегодня наконец созданы равные и прозрачные условия игры для всех: и продавцов и покупателей.

Новая система реализации свела к минимуму возможность различных схем по распродаже имущества «своим людям» за бесценок, как это достаточно часто практиковалось ранее.

Например, 13 декабря, в очередной раз состоится аукцион по продаже ТРЦ «Республика», находящегося в залоге банкрота – банка «Надра». На этот раз с разрешения Нацбанка посредством голландского аукциона.

Представим, что было бы, если бы объект такого масштаба продавался 4-5 лет назад? Вряд ли бы общественности было хоть что-то известно даже о дате проведения таких торгов. Скорее всего, подобного рода аукцион прошел бы за закрытыми дверями с 2-3 фейковыми участниками, понижением до смешного цены лота и покупкой его «своими людьми».

Картина сегодня: вбейте в Google «ТРЦ Республика аукцион» – и получите список из десятков электронных торговых площадок, подключенных к системе ProZorro.Продажи, желающих реализовать такую «крупную рыбу». Есть финансовая возможность? Пожалуйста, регистрируйтесь, где удобнее, и побеждайте. Предлагая более высокую цену.

Кратко об отношениях ProZorro.Продажи и ФГВФЛ

В июне 2016 года на тот момент еще пилотный проект ProZorro.Продажи начал работу с Фондом гарантирования вкладов физических лиц по реализации имущества неплатежеспособных банков. А уже осенью того же года в систему был заведен первый лот. К слову, именно Фонд стал первым государственным институтом, который принял новые правила игры.

С начала 2017-го года имущество обанкротившихся банков продается исключительно на открытых электронных аукционах системы ProZorro.Продажи. Принять участие в них может каждый желающий.

Уже к середине 2017-ого проект реализовал имущества банков-банкротов на 1 млрд грн. Проект признали лучшим антикоррупционным стартапом мира, а спустя почти два года после начала сотрудничества с Фондом – пилотный проект превратился в госпредприятие ProZorro.Продажи, что достаточно красноречиво говорит об эффективности созданной антикоррупционной системы закупок. На сегодня, через эту систему продают так же имущество ФГИУ (малая приватизации), имущество госпредприятий, и 16 ноября запустят в пилотном режиме электронные аукционы по продаже прав аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности.

Кому коня?

Начнем с того, что Фонд гарантирования обязан продавать имущество банков-банкротов для того, чтобы рассчитаться с кредиторами (т.е. вкладчиками) рухнувших финучреждений. Поэтому на таких аукционах каждый желающий – и физ- и юрлицо – может приобрести все, что было в залогах у ликвидируемых банков: квартиры, дома, авто, офисные помещения, земельные участки, спецтехнику, оборудование для производств, мебель, драгоценности и предметы искусства и многое другое. Да все что угодно! Даже животных продают.

Планируете приобрести что-то глобальное? Я бы рекомендовал сначала почитать объявления о распродажах ФГВФЛ. Объективно, это выгоднее, чем совершать покупку, например, такого же авто или квартиры через дилеров/риэлторов.

Аукционы предполагают снижение цены. То есть, например, если лот не был продан на первом аукционе, то на повторных торгах его цена будет снижена на 10%, потом- на 20% и т.д., а если будет принято решение о проведении голландского аукциона, то цена в течении дня может снизиться на 80% от начальной.

Как стать участником аукционов Фонда гарантирования

Чтобы принять участие в аукционе Фонда, необходимо всего лишь зарегистрироваться на одной из электронных площадок, аккредитованной ProZorro.Продажи. Личный кабинет создается в течение нескольких минут. Для этого в соответствующие поля необходимо ввести личные данные: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, пароль и его подтверждение. После этого на электронную почту придет подтверждение регистрации. Перейдя по ссылке в письме, вы авторизируетесь как участник аукционов.

Несмотря на то, что регистрация на площадках проходит быстро, в несколько кликов – в силу достаточно высокой конкуренции на рынке электронных торгов, каждая площадка старается сделать свой интерфейс как можно проще, интуитивнее и понятнее для клиентов.

Борьба за лот

Зарегистрировавшись на площадке, в строке поиска следует выбрать интересующие вас категории, например, транспорт, если вы ищете себе авто. Как правило, у покупателей есть возможность лично ознакомится с понравившимися лотами до проведения аукциона.

На страничке каждого лота указаны параметры аукциона: описание и стоимость лота, период принятия заявок от участников, дата и время проведения, сумма гарантийного взноса, ссылка на публичный паспорт актива и прочее.

Обязательное условие участия в аукционе – гарантийный взнос в размере 5% от стоимости лота. В случае проигрыша на аукционе эти средства возвращаются на счет участника, как правило, в этот же день. Гарантийный взнос вносится на банковский счет, реквизиты которого указаны на каждой электронной площадке.

Два вида аукционов

Сейчас в Украине проводятся аукционы по двум моделям – английской и голландской. В большинстве случаев это классическая английская модель, где побеждает тот, кто предложит наивысшую цену.

Однако с прошлого года в Украине Фонд начал практиковать голландскую модель, где игра, наоборот идет на понижение.

Во время открытых торгов через равные промежутки времени цена автоматически и пошагово снижается на 1% – то есть на шаг аукциона. В течение торгов цена может снизиться со 100 до 20% от номинальной стоимости лота.

Участник аукциона может остановить торги на приемлемой для себя отметке. С этого момента автоматическое пошаговое снижение цены прекращается. Другим участникам аукциона дается определенное количество времени для того, чтобы подать свои закрытые ценовые предложения, превышающие ставку, на которой завершилось автоматическое снижение цены.

После того, как время для подачи закрытых ценовых предложений завершится, они все раскрываются. Участник, который остановил автоматическое понижение цены, может в течение короткого времени перебить самую высокую ставку и таким образом приобрести лот.

Голландская модель – менее распространена среди аукционов фонда. К ней, как правило, прибегают, когда не удается продать лот на классических торгах.

Так, например, после нескольких провальных попыток продать ТРЦ Республику, после долгих переговоров Фонда гарантирования вкладов и Нацбанка, было принято решение о том, что следующие торги 13 декабря пройдут именно по голландской модели.

Не Фондом единым

К слову, участники аукционов ФГВФЛ, зарегистрированные на площадках, подключенных к ProZorro.Продажи, могут также принимать участие и в других аукционах, например, недавно стартовавшей в Украине малой приватизации, по продаже арестованного имущества, которое реализует госпредприятие СЕТАМ, имущества госпредприятий и территориальных общин, а также товаров и услуг через открытую систему закупок RIALTO.

И напомню, сегодня, 16 ноября 2018 года, стартует пилотный проект – аукционы по продаже прав аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности

Дмитрий Бойко, руководитель маркетплейса аукционов UBIZ.ua