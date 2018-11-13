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Стала известна дата выхода первого в мире спутникового Android-смартфона (фото)

Стала известна дата выхода первого в мире спутникового Android-смартфона (фото)

Весной компания Thuraya представила первый в мире спутниковый Android-смартфон, однако не стала называть дату его появления в продаже и цену.

В свежем пресс-релизе компании сообщается, что приобрести аппарат можно будет «меньше чем через месяц». Однако новинка уже появилась на сайте одного из британских магазинов, где указана точная дата — 1 декабря.

Кроме того, упоминается и цена Thuraya X5-Touch, которая составляет 999 фунтов стерлингов (примерно $1,2 тыс.).

Аппарат позиционируется как «первый в мире спутниковый Android-смартфон». Он получил 5,2-дюймовый дисплей формата Full HD, остальные характеристики, видимо, считает производитель, не важны: они не упоминаются. Уточняется, что новинка в защищенном корпусе способна работать в «обычных» сетях 2G, 3G и 4G, есть кнопка SOS.

По материалам internetua.com
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