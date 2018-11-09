Центр Биржевых Технологий: Сергей Шевчук, бывший руководитель FinExpert, теперь возглавит онлайн-офис ЦБТ

Финансовый аналитик, эксперт по вопросам торговли на международных финансовых рынках, Сергей Шевчук стал руководителем нового дистанционного офиса компании Центр Биржевых Технологий. Сергей Шевчук известен в Украине как автор прогнозов, которые оказываются верными в 85% случаев. Один из его знаковых прогнозов — точный сценарий падения гривны, описанный еще в 2014-м году. Последние пять лет Сергей возглавлял компанию FinExpert, оказывающую консультационные услуги трейдерам всего мира. Свой переход в ЦБТ Сергей комментирует, как стремление к развитию и профессиональному росту. «В “Финэксперте” я успел сделать все, что планировал, — отмечает финансист. — Естественно, просто так ничего не бросил. Воспитал достойных преемников».

Сергей Шевчук, отзывы: преподаватель и финансовый консультант

Профессиональный стаж Сергея Шевчука насчитывает более 10 лет. До того как стать главой FinExpert, он обучал трейдингу в школе биржевой торговле «Финсайтер». Там он отличился, разработав эффективную программу онлайн-обучения, которую под его руководством освоило более трех тысяч человек. Ученики отзывались о нем, как об очень компетентном преподавателе, который охотно делился своими секретами профессионального трейдера. Завершив преподавательскую деятельность, Шевчук поддерживал своих выпускников уже в качестве консультанта действующих трейдеров.

FinExpert стал следующей ступенькой профессиональной лестницы, которую преодолел Сергей Шевчук. Руководитель из него вышел отличный. А иначе быть не может, когда любишь то, чем занимаешься, уверен Сергей Шевчук. Отзывы его подчиненных подтверждают: он, как никто, может мотивировать на отличную работу.

Центр биржевых технологий: Сергей Шевчук — идеальный руководитель для ЦБТ -онлайн

Поскольку FinExpert — компания, работающая для всего мира посредством сети Интернет, работая в ней, Сергей приобрел большой опыт в налаживании каналов виртуального взаимодействия с клиентами. Именно этот опыт заинтересовал Центр Биржевых Технологий. Руководство ЦБТ увидело в Сергее Шевчуке отличную кандидатуру на вакансию руководителя нового онлайн-отдела и сделало ему предложение, на которое финансист ответил согласием. В более крупной компании он увидел пути для своего дальнейшего развития в области финансового консультирования. Особенно интересны ему возможности обменяться опытом с новыми коллегами — профессионалами высокого класса, отобранными ЦБТ среди лучших из лучших.

Сергей Шевчук полон идей, касающихся развития ЦБТ-онлайн . В перспективных планах — внедрение собственных наработок и инновационных технологий обучения, повышение качества услуг ЦБТ-онлайн, среди которых такие перспективные направления, как:

Селфтрейдинг — инновационный обучающий бизнес-курс, дающий готовую модель высокодоходного бизнеса с отсутствием конкуренции;

базовый обучающий онлайн-курс трейдинга — обучение одной из самых перспективных профессий;

консультации опытных финансовых экспертов, в том числе самого Сергея Шевчука, по вопросам выгодных инвестиций;

подключение к торговым роботам ASP rofiway и FXTR obopraim, позволяющим получать от 5 до 20% дохода с минимальными рисками.

Уже сегодня вы можете открыть для себя широкие возможности заработка на финансовых рынках, обратившись в ЦБТ-онлайн. Заходите на сайт Центра Биржевых Технологий, оставляйте свои контакты и в самое ближайшее время с вами свяжется финансовый консультант, чтобы ответить на все интересующие вас вопросы.