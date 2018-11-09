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США еще не применили все инструменты, способные остановить строительство "Северного потока - 2" - посол

США еще не применили все инструменты, способные остановить строительство "Северного потока - 2" - посол

Официальный Вашингтон еще не исчерпал способы давления для остановки строительства газопровода “Северный поток-2”.

Об этом в Брюсселе заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд.

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“Мы еще не применили все инструменты, которые могли бы серьезно подорвать или остановить этот проект”, – отметил он. Сондленд выразил надежду, что “оппозиция проекта окажет соответствующее влияние”.

В то же время он заявил, что если это не удастся, то у Дональда Трампа еще “много-много других инструментов”, – добавил он, отказавшись конкретизировать, о чем идет речь.

Добавим, что при этом канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своей речи перед Европарламентом выступила в защиту проекта “Северный поток-2”.

Она подчеркнула, что газ из России нужен как переходное сырье в борьбе с изменением климата – “особенно в такой стране, как Германия, которая не собирается использовать атомную энергию”. Меркель добавила, что лично прилагает усилия, чтобы Украина перестала быть страной-транзитером газа.

По материалам 5 канал
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