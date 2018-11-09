Межбанк; доллар к 27,76/27,78 уронила избыточная ликвидность СКВ и доминирование оферов валюты

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,81/27,82 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки «сжатия» гривневой ликвидности, на которое указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 561,1 млн грн к отметке 53 450,9 млн грн.

Около 10.04 доллар, покинув виртуальную сферу, упал в цене, оказавшись на уровне 27,75/27,77 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара и некоторая нехватка гривны.

К 10.26 Киева доллар на межбанке прекратил снижение (без участия регулятора) на фоне некоторой нехватки продавцов СКВ: 27,76/27,77 UAH/USD. Ситуация с гривней на рынке улучшилась. «На моменте гривны хватает», – заметил наш консультант.

Войдя в полосу относительной стабильности, безналичная пара доллар-гривна на межбанке консолидировалась по состоянию на 10.53 Киева на цифре 27,76/27,78 UAH/USD, растянув спред, вопреки действующему на моменте равновесию покупок и продаж.

Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке замерли на отметке 27,76/27,78 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж, задержавшее безналичный «американец» на этой цифре.

Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,810 / 27,825

евро – 31,508 / 31,525

российский рубль – 0,4144 / 0,4150

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1319 / 1,1320

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