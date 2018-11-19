Сергей Гонтаровский, Виктория Руссева: трансфертное ценообразование. Особенности применения в Украине

Когда говорят о ведении международного бизнеса и налоговом планировании, центральный блок вопросов касается трансфертного ценообразования.

Трансфертные цены – это цены между компаниями, которые связаны между собой на уровне владения и контроля. Отличие рыночных цен от цен между этими связанными лицами (трансфертными ценами) даёт возможность перенаправить прибыль из юрисдикций с высокими налогами в юрисдикции, где налоги отсутствуют.

Глобальное злоупотребление таким ценообразованием привело к необходимости разработки на международном уровне специальных методов, принципов и правил трансфертного ценообразования.

Про «вытянутые руки»

Основной принцип трансфертного ценообразования – принцип «вытянутой руки» – предполагает, что трансфертное ценообразование между связанными предприятиями должно быть таким же, как если бы две компании, участвующие в сделке, были двумя несвязанными сторонами, ведущими переговоры на рынке, а не частью одной и той же корпоративной структуры.

В случае, если цены не соответствуют рыночным, налоговые органы могут доначислить налог на прибыль, который был бы уплачен при рыночных ценах.

Про ТЦО в мире

Широкое применение трансфертное ценообразование получило в последние десятилетия, когда усилилась всеобщая борьба с уклонением от уплаты налогов. Первое руководство «О трансфертном ценообразовании для транснациональных корпораций и налоговых органов» было принято в 1995 году Организацией Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая является главным нормотворцем в данной сфере.

На сегодняшний день руководство ОЭСР действует в редакции от 2017 года. Меры по внедрению государствами правил трансфертного ценообразования содержатся в плане BEPS (Base erosion and profit shifting – опубликован ОЭСР в июле 2013), в частности в пунктах 8-10 – TRANSFER PRICING: Intangibles, Risks & Capital, High-Risk Transactions.

Большинство стран участниц ОЭСР и многие другие имплементировали в своё внутреннее налоговое законодательство нормы трансфертного ценообразования, принятые на международном уровне.

Про ТЦО в Украине

В Украине основные положения руководства ОЭСР о трансфертном ценообразовании (далее – ТЦО) были имплементированы в статью 39 Налогового кодекса Украины ещё в 2013 году.

Ценообразование операций между украинскими компаниями и иностранными (нерезидентами) должно проверяться на соответствие рыночным ценам, когда они подпадают хотя бы под один из признаков (и соответственно становятся «контролируемыми»), указанных в налоговом кодексе. В упрощенном виде такими операциями являются следующие (оригинальный текст в ст. 39.2.1.1. НКУ):

1). Когда украинская компания и иностранная являются связанными (базовый принцип трансфертного ценообразования – связанность лиц);

2). Приобретение/продажа товаров/услуг через комиссионеров-нерезидентов;

3). С нерезидентом, зарегистрированным в одном из государств, указанных в специальном перечне Кабинета Министров Украины (далее – КМУ) – так называемый перечень ТЦО;

4). С нерезидентами определённой организационно-правовой формы (также имеется отдельный перечень КМУ), которые не платят налог на прибыль в стране своей регистрации, в том числе с дохода, полученного за пределами этого государства;

5). Операции нерезидента со своим постоянным представительством в Украине.

Однако если контрагент украинской компании подпадает под один из вышеперечисленных признаков, операция с ним не становится контролируемой автоматически. Чтобы операция попала под контроль налоговых органов, необходимо одновременное выполнение следующих условий:

годовой доход украинской компании от любой деятельности, определенный по правилам бухгалтерского учета, превышает 150 миллионов гривен (за вычетом косвенных налогов);

объем таких хозяйственных операций украинской компании с каждым контрагентом, определенный по правилам бухгалтерского учета, превышает 10 миллионов гривен (за вычетом косвенных налогов).

Таким образом, если годовой доход украинского предприятия не превышает 150 миллионов гривен, и объём операций с контрагентом, подходящим под один из вышеуказанных признаков (например, контрагент зарегистрирован в стране из перечня КМУ) не превышает 10 миллионов, то операции с таким контрагентом не являются контролируемыми.

О некоторых нюансах контролируемых операций в 2018 году

Налоговые органы, проверяя наличие контролируемых операций с нерезидентом, кроме стоимостного критерия, описанного выше (доход компании и оборот с контрагентом), тестируют предприятия по определенным признакам.

Так, выявление связанности лиц проводится по следующим маркерам:

а). одинаковые или похожие наименования компаний;

б). использование на веб-сайтах, бланках документов плательщика и контрагента одинаковых логотипов;

в). подписание договоров и коммерческих документов лицами, которые имеют одинаковые фамилии, являются одновременно основателями/участниками, руководителями или членами коллегиальных органов этих компаний.

Кроме того, выявить связь с нерезидентами через контроль органов управления можно, проанализировав устав и другие документы органов управления (решения общих собраний, наблюдательного совета); положения о наблюдательном совете, правлении, персональный состав этих органов (данную информацию налоговые органы могут получить как непосредственно от предприятия, так и на официальных веб-сайтах компаний, на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам, в базах данных «Эмитенты» и «Собственники» на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

В отношении Перечня государств, операции с резидентами которых являются контролируемыми, необходимо обратить внимание, что Грузия, Эстония, Латвия, Венгрия, Мальта находились в этом списке только с 1 января до 7 марта 2018, а затем были исключены.

По общему правилу операции признаются контролируемыми с 1 января года, следующего за годом, в котором государства были включены в этот перечень, и поэтому, если у украинской компании были операции с этими странами до 7 марта 2018 года, то даже на этот период операции не подпадают под трансфертное ценообразование.

Тем не менее, учитывая специфику работы отечественных налоговых органов, существуют значительные риски. В таком случае можно застраховаться и обратить внимание на дату документов, подтверждающих операции с нерезидентом.

Стоит обратить внимание, не датированы ли они между 1 января и 7 марта 2018. Датой осуществления операции при торговле считается дата перехода права собственности, для услуг – дата их выполнения.

Обращаем внимание, что в другом перечне организационно-правовых форм нерезидентов, указанном в Постановлении Кабинета Министров Украины №480 от 04.07.2017г. (далее – ОПФ) продолжает находиться Эстония (если у компании организационно-правая форма Investment Fund), а также Мальта (Limited Partnership и General Partnership).

Данный перечень вступил в силу 27.07.2017 года и он существенно расширяет количество операций, которые могут попасть под контролируемые. Однако, если операция поставки будет датирована 26.07.2017 или до этой даты, то она не будет контролируемой.

Тем не мене, если ОПФ нерезидента указана в данном перечне, то в случае уплаты нерезидентом налога на прибыль, операции с таким нерезидентом не включаются в контролируемые операции, при условии документального подтверждения.

Подтверждением являются 2 документа от нерезидента (легализированных и переведенных на украинский язык):

документ (справка), которая выдается в соответствующей стране, в котором должно быть указано, что нерезидент является плательщиком налога на прибыль (корпоративного налога) и желательно, чтобы было указано, какую сумму этого налога он уплатил в течение отчетного года (2017г.). Сумма нужна для того, чтобы было видно, что нерезидент платит налог, а не пользуется какой-либо льготой или ставка налога для него равна 0%. Ведь можно быть зарегистрированным плательщиком налога, но фактически не платить его из-за ставки 0% или наличия льготы;

документ (справка), которая выдается в соответствующей стране о том, что нерезидент является в этой стране налоговым резидентом (это могут быть те же справки, которые получают от нерезидентов для того, чтобы не облагать налогом на репатриацию доход, выплачиваемый нерезиденту). Обычно это справки, которые выдаются в соответствии с заключенной с данной страной международной конвенцией об исключении двойного налогообложения. Но в данном случае, даже если со страной вашего нерезидента нет заключенной конвенции, то все равно необходима справка.

Правил трансфертного ценообразования так же много, как и способов определения рыночной цены. Мы привели всего лишь несколько примеров особенностей применения правил трансфертного ценообразования к отдельным группам контрагентов. Из приведенного выше видно, что если внимательно относиться к сделкам с нерезидентами, вполне можно избежать подпадания под правила трансфертного ценообразования.

Сергей Гонтаровский, аудитор, налоговый консультант, аудиторская фирма Триада

Виктория Руссева, юрист, Международная юридическая служба Interlegal