Краматорск приобретет еще 5 отечественных троллейбусов - горсовет

Краматорск приобретет еще 5 новых отечественных троллейбусов «Днепр-Т203» с опцией автономного хода.

Об этом сообщили в Краматорской городской раде.

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«Сегодня во время 46-й сессии Краматорского городского совета депутаты внесли изменения в решение совета о предоставлении разрешения КП « КТТУ» на заключение договоров финансового лизинга с ПАО КБ «Приватбанк» – согласно новой редакции, будет приобретено еще 5 единиц транспорта с правом последующего выкупа», – сказали в горсовете.

Здесь добавили, что город уже осенью таким же образом приобрел в Днепре 4 троллейбуса с опцией автономного хода, которые уже курсируют по улицам Краматорска.