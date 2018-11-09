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Испания опубликовала план полного перехода на "зеленую" электроэнергию к 2050 году

Испания опубликовала план полного перехода на "зеленую" электроэнергию к 2050 году

Правительство Испании опубликовало новый климатический план, по которому страна должна полностью перейти на обеспечение электроэнергии из возобновляемых источников к 2050 году.

Как сообщает Euractiv, это намерение даже превосходит действующие планы Евросоюза.

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В законопроекте, представленном правительством, социалистическое правительство Испании изложило свои планы на 2030 и 2050 годы. Главная цель: Испания, пятая по величине экономика ЕС, должна перейти на 70% обеспечения электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году.

К 2050 году Испания планирует получать из возобновляемых источников (ветра, солнечной энергетики и гидроэнергетики) всю электроэнергию.

По состоянию на 2016 год Испания получала 23% электроэнергии из возобновляемых источников. На втором месте – атомная энергетика (более 20%).

Для того чтобы исключить из энергетики уголь, нефть и газ, Испания планирует прекратить выпуск лицензий на разведку невозобновляемых ресурсов, запретит фрекинг и откажется от новых субсидий на ископаемые виды топлива.

Не менее 20% национального бюджета планируют выделять на деятельность в сфере климата.

По информации источников, законопроект будет подан в парламент Испании до конца года.

По материалам Европейская правда
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