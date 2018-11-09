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В "Нафтогазе" назвали решение проблемы срыва отопительного сезона

В "Нафтогазе" назвали решение проблемы срыва отопительного сезона

Глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев считает основным поражением компании за последние годы то, что она не смогла объяснить своим конечным бенефициарам – населению Украины все выгоды реформы газового рынка.

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“Нафтогазу” надо напрямую начать работать с населением – конечными потребителями газа и тепла”, – назвал один из способов решения этой проблемы глава компании в ходе форума “Дирижеры изменений”, который проходит в Киеве во вторник.

По его мнению, если бы компания смогла работать напрямую, то проблемы, подобные возникшим сейчас с задержками включения тепла в Кривом Роге или Смеле, можно было бы решать с выгодой для конечного потребителя.

А.Коболев отметил среди причин негативного отношения населения к проведенным реформам на газовом рынке также их незавершенность и задержку правительства в переходе на монетизацию субсидий конечным потребителям, вместо которой была внедрена промежуточная модель перечисления субсидий облгазам и газсбытам.

“Нам, правда, удалось добиться больших побед на внешнем рынке, но на внутреннем фронте мы пока не очень успешны”, – констатировал глава правления НАК.

В качестве примера он привел неспособность за последние годы получить доступ к абонентской базе конечных потребителей, которая бы дала возможность с соблюдением всех требований защиты персональных данных получить информацию о реальном потреблении газа и выделенных субсидиях.

По материалам Телеграф
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