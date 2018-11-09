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В МВФ рассказали, что нужно для ускорения экономического роста в Украине

В МВФ рассказали, что нужно для ускорения экономического роста в Украине

В Международном валютном фонде считают, что для ускорения экономического роста в Украине следует снизить процентные ставки по кредитам, обеспечить благоприятный бизнес-климат и придерживаться фискальной политики.

Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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«Для того чтобы повысить экономический рост, необходимо снизить номинальные процентные ставки», – сказал Люнгман.

Он пояснил, что высокие номинальные процентные ставки напрямую связаны с инфляцией. Высокие ставки сдерживают внутреннего инвестора, для которого занимать в банках деньги под такой процент довольно дорого. Вместе с тем, для того чтобы снизить ставки, надо побороть инфляцию, Нацбанк в этом направлении делает правильные шаги.

По его мнению, еще один ключевой момент на пути ускорения экономического роста – это улучшение бизнес-климата в стране, ведь инвесторы, которые присматриваются к Украине с долгосрочной перспективой инвестирования, хотят быть уверены в том, что к ним будет честное и справедливое отношение.

Также в МВФ подчеркнули, что в Украине и в дальнейшем должны воплощать в жизнь реформы, касающиеся судебной системы и борьбы с коррупцией.

По материалам УКРИНФОРМ
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