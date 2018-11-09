Кличко сообщил, какие города мерзнут без отопления: просит Президента вмешаться

Мэр Киева Виталий Кличко назвал города, которые по сей день не отапливаются: Смела, Шепетовка и другие. Так же сегодня сообщалось, что “Нафтогаз” отключил жителям Кривого рога газ.

Мэр Киева напомнил, что в Киеве эту проблему с НАК «Нафтогаз» решили.

“Сегодня тысячи людей мерзнут, нельзя их оставлять сам на сам с этими проблемами. К сожалению, повторяется проблема, когда руководство “Нафтогаза” занимает негосударственную позицию. И поэтому я прошу правительство и Президента вмешаться в эту ситуацию,” – сказал Кличко.

Мои fiнансы:

Тариф на отопление в Киеве (жилые дома с домовыми и квартирными счетчиками) – 1354,78 грн за 1 Гкал.