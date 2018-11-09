iPhone X могут заменить из-за экрана

9 ноября Apple обнаружила проблемы в некоторых выпущенных iPhone X и MacBook Pro 13 и предложила бесплатную замену смартфона и обновление прошивки MacBook, — пишет Bloomberg.

Так, пользователи iPhone X на протяжении нескольких месяцев писали о проблемах с сенсорным экраном устройства. Телефон мог не реагировать на прикосновения или реагировать с задержкой, а иногда экран включался сам, без участия пользователя.

Apple призналась, что проблема в одном из компонентов устройства, и будет бесплатно менять экранный модуль в сервисных центрах. В iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max такой проблемы нет.

Также Apple рассказала о дефектах SSD-накопителя в MacBook Pro 13, произведенных с июня 2017 года по июнь 2018 года. В моделях на 128 ГБ и 256 ГБ есть риски сбоя накопителя и потери данных. Компания советует как можно быстрее обратиться в сервисные центры для бесплатного обновления прошивки SSD-накопителя MacBook Pro 13.

Хотите купить новы телефон, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты: