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Евросоюз выделил 50 млн евро на Донбасс

Евросоюз выделил 50 млн евро на Донбасс

Запускают программу Евросоюза по поддержке востока Украины на 50 млн евро.

Соглашение подписал Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Мне очень приятно быть здесь и подписать соглашение, которое имеет целью помочь людям на востоке. Мы подписали программу, которая поддержит будущее востока Украины”, – сказал Ган во время мероприятия в Киеве.

По его словам, эта программа поможет внутренне перемещенным лицам, университетам, которые выехали на подконтрольную власти Украины территорию, и предпринимателям.

По материалам Газета по-Украински
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