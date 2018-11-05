Евросоюз выделил 50 млн евро на Донбасс

Запускают программу Евросоюза по поддержке востока Украины на 50 млн евро.

Соглашение подписал Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Мне очень приятно быть здесь и подписать соглашение, которое имеет целью помочь людям на востоке. Мы подписали программу, которая поддержит будущее востока Украины”, – сказал Ган во время мероприятия в Киеве.

По его словам, эта программа поможет внутренне перемещенным лицам, университетам, которые выехали на подконтрольную власти Украины территорию, и предпринимателям.